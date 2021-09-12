شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. تراجع طفيف بمعدل الإصابة الأسبوعي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد تسجيل تراجع طفيف في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 2ر80، فيما كان يبلغ أمس السبت 8ر82، وكان يبلغ قبل أسبوع 1ر.83

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 7345 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن ثمان حالات وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 10 آلاف و453 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 21 حالة وفاة.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي.