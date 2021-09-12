الهند تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

12 سبتمبر , 2021

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، تسجيل 28 ألفاً و591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 33 مليوناً و236 ألفاً و921 حالة. ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 338 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 442 ألفاً و655 حالة.

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