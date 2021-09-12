احباط عملية تهريب (8) سيارات دون الموديل المسموح باستيراده في كمرك المنطقة الجنوبية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، احباط عملية تهريب (8) سيارات دون الموديل المسموح باستيراده في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية تمكنت من احباط عملية تهريب (8) سيارات دون الموديل المسموح باستيراده من حيث كانت مخفية داخل حاويتين حجم ٤٠ قدم".



واضافت، ان "العملية تمت بالتعاون مركز كمرك بوابة البصرة وادارة المركز وشرطة الكمارك".

