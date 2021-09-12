انت الان تتابع خبر مصرع واصابة 3 ضباط بحادث سير لرتل عسكري على طريق موصل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع واصابة ثلاثة ضباط بحادث سير لرتل عسكري على طريق موصل بغداد.