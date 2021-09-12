انت الان تتابع خبر مصرع واصابة 3 ضباط بحادث سير لرتل عسكري على طريق موصل بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع واصابة ثلاثة ضباط بحادث سير لرتل عسكري على طريق موصل بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حادث سير رتل عسكري على طريق موصل بغداد ادى الى وفاة ضابط برتبة لواء ركن واصابة عميد ركن وضابط ثالث".
واضاف، أن "اللواء الركن هشام عبد فياض مدير مفتشية صنف المدفعية في وزارة الدفاع لقي حتفه، فيما اصيب اللواء الركن محمد خلف سعيد الفهداوي والضابط الاخر بجروح".