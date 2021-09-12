المملكة السعودية تجدد دعمها للجهود الدولية لمنع السلاح النووي الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جددت السعودية دعمها للجهود الدولية المبذولة من مختلف الأطراف والتي تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ما يهدد المنطقة والعالم أجمع بعدم الاستقرار.



وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي الكسندر شالينبرج في الرياض، إن المملكة "تدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي".

وأعرب عن قلقة السعودية البالغ إزاء التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي.

وفي الملف اليمني، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار في اليمن غير أن الحوثيين لا يضعون مصالح الشعب ضمن اعتباراتهم.

وأضاف أن السعودية ستعمل مع المبعوث الأممي لليمن وحلفائها من أجل الوصول إلى تسوية هناك،مشددا على أن الأولوية تبقى لإحلال السلام والأمر يتوقف على الحوثيين.

من جانبه، أدان وزير خارجية النمسا بشدة استهداف الحوثيين لأمن السعودية بالصواريخ، مشيدا بجهود المملكة في حل الأزمة اليمنية.

ودعا إلى استمرار مباحثات فيينا النووية بشأن إيران.