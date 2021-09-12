أمطار غزيرة وانهيارات تقتل 17 شخصا وتدمر عددا من المنازل بباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت الشرطة الباكستانية بأن أمطارا موسمية غزيرة وانهيارات طينية ضربت مناطق في شمال غرب باكستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ودمرت منازل وقتلت 17 شخصا على الأقل.



وأوضح الضابط في الشرطة محمد نواز، أنه "جرى انتشال 11 جثة من بين حطام منازل من الطين والطوب في مديرية طور غار، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن باقي الضحايا ومن بينهم نساء وأطفال، لافتا إلى إن ثلاثة منازل مجاورة جرفت بالكامل في قرية نائية بالمنطقة، بينما كانت منازل أخرى أقل تضررا.

وأعلنت السلطات في مدينة أبوت آباد عن انهيار أرضي في الضواحي أدى إلى مقتل زوجين وطفلهما وإصابة ثلاثة آخرين، فيما أكدت سلطات إدارة الكوارث في البلاد أنها ترسل مساعدات إغاثة إلى المنطقة المتضررة لكن الانهيارات الطينية في المناطق الجبلية أخرت تسليم المساعدات.