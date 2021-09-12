شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بـ3 جنود قتلى.. تركيا تنزف في الشمالي السوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد قتلى الجيش التركي جراء هجوم، وقع السبت، بمحافظة إدلب السورية إلى ثلاثة جنود.



وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن أحد أفراد الجيش المصابين توفي في المستشفى التعليمي والبحثي بولاية هطاي جنوبي تركيا، حيث كان يتلقى العلاج، بعدما نقل إليه عقب إصابته.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الهجوم إلى ثلاثة من أفراد الجيش التركي.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس، مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم عقب عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وتوقعت مصادر ميدانية اشتعال المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتحصنة في ريف إدلب الجنوبي "في أية لحظة" خلال الأيام المقبلة.