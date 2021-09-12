أعيد اعتقالهم بعد هروبهم من سجن جلبوع.. الأسرى الفلسطينيون الأربعة يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة رويترز أن الشركة الإسرائيلية تعد لائحة اتهام بحق الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم بالتخطيط لعملية "تخريبية" حكمها يصل لـ15 سنة سجناً، وتهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها لـ20 سنة.

ونقلت الوكالة عن صحيفة "هآرتس" العبرية أن "قرار الشرطة الإسرائيلية مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية بعد الهروب".

وصرح فيلدمان، محامي زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم)، قائلاً "رفضنا طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله لـ13 يوماً، ونرفض التهم الموجهة له، صحيح أنه هرب من السجن، ولكن هذا حادث طبيعي".

وأضاف فيلدمان: "جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي، ونرفض طلب وتهم الشرطة والنيابة الإسرائيلية".

هذا واستمرت عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين الفارين، حيث أن تقديرات أمنية إسرائيلية كشفت أن "أحد الأسرى قد توجه إلى الضفة الغربية والآخر لا يزال موجودا في أراضي عام 48"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

يشار إلى أن الأسرى الأربعة الفلسطينيون المعاد اعتقالهم هم: محمد ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي.