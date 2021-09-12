إصابة 5 أشخاص في تصادم "مقطورة" بميكروباص بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أسفر تصادم "مقطورة" بسيارة ميكروباص في شارع جسر السويس بالقرب من محطة "الجراج" بعين شمس عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير سيارة نقل "مقطورة" عكس الاتجاه بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج اصطدمت بسيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال مرور القاهرة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.