وزير الزراعة يصل مركز مصر للمعارض الدولية لافتتاح معرض صحاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وصل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات الوزارة، مقر مركز مصر للمعارض الدولية لافتتاح الدورة الـ33 لمعرض صحاري الزراعي.

وأعلن معرض صحارى الزراعي الدولي عن إقامة الدورة الثالثة والثلاثون خلال الفترة من 12 - 15 سبتمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري، بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.

ويهدف معرض صحارى إلى خلق فرص تواصل وتوسيع الأعمال في القطاع الزراعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 بشأن تطوير القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لتحقيق الأمن الغذائي والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.