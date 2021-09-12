ارتفاع الجوافة وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البصل، والكوسة، والبرتقال الصيفي، والجوافة، والمانجو العويس بين 25 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما انخفضت أسعار كيلو الفاصوليا، والخيار البلدي، والمانجو الزبدية بين 50 قرشا وجنيهين خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و4 جنيهات.

البلح الزغلول بين 4 و7 جنيهات.

البلح الرملي بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.