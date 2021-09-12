باكستان تستضيف اجتماعا لرؤساء هيئات استخبارات بعض الدول لبحث الوضع في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ):

ذكر مصدر أمني أن باكستان استضافت أمس السبت اجتماعا لرؤساء هيئات استخبارات بعض الدول، بالمنطقة، وتناول الوضع في أفغانستان، طبقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأحد.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول الاجتماع، لكن أكد مصدر استخباراتي بشكل غير رسمي أن الجلسة قد عقدت.

وحضر الاجتماع رؤساء هيئات الاستخبارات لكل من روسيا والصين وإيران وبعض دول آسيا الوسطى.

وأضاف المصدر "يعكس استضافة باكستان للاجتماع صدقنا في تحقيق السلام بالمنطقة وأفغانستان".

ويعد هذا أحدث مسعى من قبل باكستان، التي استضافت على مدى الأيام القليلة الماضية اجتماعات لوزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان واجتماعات لمبعوثيها الخاصين، لتطوير استراتيجية إقليمية مشتركة، حول التعامل مع التحديات، الناجمة عن الأحداث، التي تتكشف في الدولة التي دمرتها الحرب، منذ سقوط نظام الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني.