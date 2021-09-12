ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي جراء هجوم بشمال سوريا إلى 3

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

ارتفع عدد قتلى الجيش التركي جراء هجوم وقع أمس بمحافظة إدلب السورية إلى ثلاثة جنود.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد عن وزارة الدفاع القول، في بيان، إن أحد أفراد الجيش المصابين لقي حتفه في المستشفى التعليمي والبحثي بولاية هطاي جنوبي تركيا، حيث كان يتلقى العلاج، بعدما نقل إليه عقب إصابته.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الهجوم إلى ثلاثة من أفراد الجيش التركي.

وكانت الوزارة أعلنت أمس مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم عقب عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب.