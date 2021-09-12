بايدن: القاعدة عادت ولكن لا يمكننا غزو كل بلد تظهر فيه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، قائلا على هامش المراسم التي أقيمت في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول، إن الولايات المتحدة لا يمكنها “غزو” كل بلد توجد فيه “القاعدة”.

كما أضاف متحدثا إلى الصحافيين في شانكسفيل في بنسلفانيا حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها عناصر القاعدة قبل 20 عاما، مساء أمس السبت “هل يمكن أن تعود القاعدة؟ نعم، لكنّني سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن أخرى”.

وتابع متسائلا “ما هي الاستراتيجية؟ هل يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين!”.

إلى ذلك، كرر الرئيس الأميركي أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ.