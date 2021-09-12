الكاظمي يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي كبير، إلى إيران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة، حسب بيان لمكتبه، إن “الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين”.

وأضاف الكاظمي أن “العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار”.

وأشار البيان إلى أن الكاظمي سيجتمع خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، وأن الزيارة ستشهد “بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة.. فضلا عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها”.