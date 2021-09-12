شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يشن غارات على مواقع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غارات على عدة مواقع مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دمارًا وخرابًا فيها .

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت موقعًا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بالممتلكات، دون وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال، قصفت بعدد من الصواريخ موقعًا على الطريق الساحلي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ودمرته واشتعلت النيران فيه، وألحقت دمارًا بالممتلكات القريبة من القصف، فيما غارت طائرات الاحتلال على موقع غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب به.