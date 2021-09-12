أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147475 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت البورصة صباح امس السبت 147450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وشهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

