ما هو أسعار الذهب اليوم الأحد في سوريا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

هبطت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات الأحد 12 سبتمبر 2021، مقارنة بأسعار السبت، وسط تراجع عالمي للمعدن الأصفر ختام الأسبوع.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا مستوى 193.714 ألف ليرة للشراء، 194.286 ألف ليرة للبيع.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 169.500 ألف ليرة للشراء، و170 ألف ليرة للبيع.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا إلى نحو 145.286 ألف ليرة للشراء، 145.714 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113 ألف ليرة للشراء، 113.333 ألف ليرة للبيع.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا نحو 6.024 مليون ليرة للشراء، 6.042 مليون ليرة للبيع.

وجاء سعر الجنيه الذهب في سوريا (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 1.356 مليون ليرة للشراء، و1.360 مليون ليرة للبيع.

وبعد أن تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار في تعاملات الجمعة المبكرة، بالبورصات العالمية، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو، إلا أنه تراجع في ختام الجلسة.

جاء هبوط الذهب في التعاملات المسائية الجمعة، مع تحسن مؤشر الدولار، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي خفض من بريق الذهب بالنسبة لدى المستثمرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية، 0.39% إلى 1787.6 دولار للأوقية الأونصة في ختام جلسة الأمس، بينما أسواق الذهب في إجازة أسبوعية اليوم وغدا.