في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تطلق 5 مشاريع تنموية بليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا إطلاق 5 مشاريع تنموية في ليبيا في ذكرى الـ 11 من سبتمبر.



وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه تم هذا العام، إطلاق خمسة مشاريع نشطة لمبادرة ستيفنز، بين منظمات أمريكية وليبية، تعمل في مجالات عدة؛ منها التعليم وريادة الأعمال ومشاركة الشباب والطب والطاقة المتجددة.

وأكدت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المبادرة هي تذكيرٌ بضحايا هجمات 11 من سبتمبر في بلاده، والدبلوماسيين الذين لقوا حتفهم في بنغازي عام 2012، ومنهم كريستوفر ستيفنز، شون سميث، تيرون وودز، ووغلين دوهرتي.

واعتبر نورلاند أن مبادرة ستيفينز، التي أطلقت في 2015 وتعدّ كنصبٍ تذكاريٍّ حي للسفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز؛ تدعم المشاريع التي تربط بين الشباب في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومبادرة ستيفنز هي جهد دولي لبناء الكفاءة العالمية ومهارات الاستعداد الوظيفي للشباب في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تنمية وتعزيز مجال التبادل الافتراضي، بتمويل من حكومة الولايات المتحدة كما أنها مدعومة من مؤسسة عائلة بيزوس وحكومتي المغرب والإمارات العربية المتحدة بحسب الموقع الرسمي للمبادرة.

ولقي السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز مصرعه رفقة دبلوماسيين آخرين في هجوم إرهابي سبتمبر 2012 على مقر القنصلية بمجينة بنغازي شرقي ليبيا إبان سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها قبل إطلاق الجيش الوطني عملية الكرامة 2014 ويطهر المدينة من الإرهاب.