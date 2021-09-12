حرائق الغابات تلتهم روسيا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" إن حرائق الغابات أتت على مساحة غير مسبوقة من الغابات والسهول في روسيا حتى الآن خلال العام الجاري.



وذكرت المنظمة أن مساحة الحرائق تعادل نصف مساحة ألمانيا، وأنها تقدر المساحة التي احترقت بناء على بيانات من الأقمار الصناعية، بأكثر من 17.6 مليون هكتار، بما يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 16 مليون هكتار المسجل عام 2016.

ولا تزال النيران مندلعة في أكثر من 250 ألف هكتار، وفقا للهيئة الروسية لحماية الغابات من الجو.

وصرح جريجوري كوكسين رئيس وحدة حرائق الغابات في منظمة السلام الأخضر في روسيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه لا نهاية في الأفق لموسم الحرائق الحالي، الذي تعززه الظروف الحارة والجافة التي يقول العلماء إنها نتيجة واضحة لتغير المناخ.

وكانت أكثر المناطق تضررا هي جمهورية ياقوتيا ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شرق سيبيريا، على بعد أكثر من 4000 كيلومتر من موسكو.

وكانت الحرائق منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن الأشخاص الذين لم تهددهم النيران بشكل مباشر عانوا من آثارها، حيث انتشر الدخان في مئات القرى وعشرات البلدات في جميع أنحاء روسيا.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي حجم الكارثة الطبيعية بأنه غير مسبوق.