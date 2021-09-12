ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 225 مليوناً و113 ألفا و117 حالة

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 225 مليوناً و113 ألفا و117 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و638 ألفا و620 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 201 مليون و653 ألفا و284 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت بريطانيا تسجيل 156 وفاة جديدة، في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19، ارتفاعا من 147 حالة في اليوم السابق.

كما تم تسجيل 29547 حالة إصابة جديدة بالفيروس نزولا من 37622 إصابة عن اليوم السابق.

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 57 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 62 في اليوم السابق و5193 إصابة جديدة مقابل 5621 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 129885 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير/ شباط من العام الماضي، وهو ثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم.

وسجلت كذلك حوالي 4.6 مليون إصابة حتى اليوم.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 675 وفاة و12511 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 267524 بينما سجلت البلاد 3 ملايين و506743 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 26303.

وقالت الوزارة إن الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 2.206 مليون بينما ارتفعت الوفيات إلى 34978 بعد تسجيل 79 وفاة جديدة.