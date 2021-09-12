الشيخ محمد بن راشد: الدول تتقدم بالعلم والتفاني وليس بالوعود الحالمة

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مواصلة الإمارات إعداد أجيال جديدة من قادة الغد، كونهم عماد تقدّم الدولة والضمانة الأهم لنهضتها، وتأكيد جدارتها كنموذج للدولة العصرية القادرة على المنافسة عالمياً.



وقال: إن إدارة الحكومات علم، وإدارة السياسات علم، والابتكار الحكومي علم.. تقدم الدول لا يحدث صدفة، وإنما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني، وليس بالخطب الرنانة والوعود الحالمة.

جاء ذلك خلال حضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفل تخرُّج الدفعتين السابعة والثامنة لعامي 2020 و2021 لطلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال : «لدينا مؤسسات أكاديمية وطنية بقدرات عالمية.. والتميز والنجاح في المستقبل سيكون من نصيب من يمتلك المعرفة والمهارات والأدوات التي تمكِّن من تحويل الأهداف إلى إنجازات عملية.. وسيبقى العلم دائماً الركيزة الأولى والجسر الأهم للوصول إلى المستقبل المنشود للوطن من تقدم وتطور وازدهار».

وشهد الحفل تخريج 285 خريجاً ضمن برامج الماجستير في مختلف تخصصات الإدارة والابتكار والسياسات العامة.