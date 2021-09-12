سقوط صواريخ بمحيط مطار أربيل شمال العراق

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، مساء السبت، سقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار أربيل شمال العراق.



وبحسب وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن مصدر أمني، فإن "صواريخ عدة سقطت، مساء اليوم السبت، في محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق".

ومن جانبه، قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، إن الهجوم تم بطائرة مسيرة مفخخة.

بدوره، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان: "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنه "لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل".

وكشف مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، عن سلامة المطار من أية أضرار بعد تعرض محيطه لقصف بطيران مسير.

وقال هوشيار في تصريحات صحفية، إن "حركة الملاحة الجوية ستتوقف ساعتين نتيجة القصف".

وفي يوليو/تموز الماضي، سقط صاروخ على مطار أربيل شمالي البلاد.

واستهدف الهجوم قاعدة أمريكية، بعد أن سمع دوي صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية بأربيل.

كما توقفت الخدمة الجوية في سماء مطار أربيل الدولي، وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار.