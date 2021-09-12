شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب جنوب شرق كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 2.1 درجه على مقياس ريختر، صباح اليوم، جنوب شرق كوريا الجنوبية.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الكورية، أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترا وعلى بعد 4 كيلومترات جنوب شرق بلدة "تشانغ نيونغ"، على بعد حوالي 260 كيلومترا جنوب شرق سيئول، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار بشرية ومادية.

ويشار إلى أن هذا الزلزال يعد التاسع والعشرين الذي يضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، وفقا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية الكورية.