'لافتة' تفسد فرحة رونالدو في أول ظهور مع اليونايتد.. ما قصتها؟

وحلقت طائرة يوم السبت، فوق ملعب "أولد ترافورد"، والذي شهد الظهور الأول لرونالدو في الدوري الإنجليزي

وحملت الطائرة لافتا كتب عليها "صدقوا كاثرين مايورغا"، دون أن يعرف من قام بكتابتها، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وكاثرين هي عارضة أزياء سابقة، اتهمت رونالدو باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، وقالت إنها تعاني "الاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة" التي تلت الجريمة المزعومة.

ورفعت مايورغا دعوى على رونالدو أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأميركية، وقال محاميها إنها ستسعى إلى إسقاط اتفاق تسوية تزعم التوصل إليه مع "الدون" دفع الأخير بموجبه 375 ألف دولار لها.

ونفى نجم يوفنتوس السابق مزاعم مايورغا، والتي لا تزال تسعى للحصول على تعويض قدره 65 مليون يورو.



وكان النجم البرتغالي قد استهل فترته الثانية في مانشستر يونايتد، بتسجيل هدفين في الفوز الكبير 4-1 على نيوكاسل يونايتد، السبت.