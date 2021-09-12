انت الان تتابع خبر غارات جوية إسرائيلية على مواقع في غزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية عدة على مواقع في قطاع غزة، ليلة السبت- الأحد، وسط توتر على تشهده الحدود بين القطاع وإسرائيل منذ أيام.
وذكرت وسائل اعلام فلسطينية أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدف موقعاً وأرضاً زراعية في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.
واضافت أن الغارات الإسرائيلية طالت أيضا موقعا في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وموقعا آخر على الطريق الساحلي غربي مدينة رفح الجنوبية.
وأشارت إلى أن الغارات لم تسفر عن أي ضحايا، وتسببت بخسائر مادية.
واضافت أن الغارات الإسرائيلية طالت أيضا موقعا في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وموقعا آخر على الطريق الساحلي غربي مدينة رفح الجنوبية.
وأشارت إلى أن الغارات لم تسفر عن أي ضحايا، وتسببت بخسائر مادية.