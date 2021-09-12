غارات جوية إسرائيلية على مواقع في غزة

وذكرت وسائل اعلام فلسطينية أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدف موقعاً وأرضاً زراعية في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

واضافت أن الغارات الإسرائيلية طالت أيضا موقعا في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وموقعا آخر على الطريق الساحلي غربي مدينة رفح الجنوبية.



وأشارت إلى أن الغارات لم تسفر عن أي ضحايا، وتسببت بخسائر مادية.