انت الان تتابع خبر بإسناد طيران الجيش.. مقتل جميع الدواعش الذين هاجموا نقطة الشرطة الاتحادية في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت قيادة المتقدم للعمليات المشتركة/كركوك، اليوم الاحد، بمقتل جميع الارهابيين والدواعش الذين هاجموا نقطة لمشاة 20 اتحادية في محافظة كركوك.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوات المقر المتقدم وبأسناد طيران الجيش الابطال قتلت جميع الارهابيين والدواعش الذين هاجموا نقطة لمش ٢٠ اتحادية".
واضافت، انها "تبحث عنهم الان وستقتل كل من يستهدف قواتنا".
واضافت، انها "تبحث عنهم الان وستقتل كل من يستهدف قواتنا".