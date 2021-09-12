بإسناد طيران الجيش.. مقتل جميع الدواعش الذين هاجموا نقطة الشرطة الاتحادية في كركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوات المقر المتقدم وبأسناد طيران الجيش الابطال قتلت جميع الارهابيين والدواعش الذين هاجموا نقطة لمش ٢٠ اتحادية".

واضافت، انها "تبحث عنهم الان وستقتل كل من يستهدف قواتنا".

