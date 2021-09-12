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المغرب يسجل 3113 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية مس السبت تسجيل 3113 حالة إصابة جديدة بفيروس ، ارتفاعا من 2668 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 902694.

 

كما سجل المغرب 52 وفاة جديدة، نزولا من 66 أمس، ليصل مجمل الوفيات جراء كورونا إلى 13488.

 

وتلقى المغرب امس شحنة جديدة من لقاح فايزر تضم 682 ألف جرعة.

 

وبلغ عدد التلاميذ المغاربة ما بين عمر 12 و18 عاما الذين حصلوا على اللقاح حتى أمس 646228 تلميذا.

 

كانت السلطات في المغرب قد أجلت دخول المدارس هذا العام حتى الأول من أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام تطعيم التلاميذ "في أحسن الظروف".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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