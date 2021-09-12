نشر أول وثيقة متعلقة بهجمات 11 سبتمبر.. بعد كشف السرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الأحد، أول وثيقة متعلقة بهجمات 11 سبتمبر بعد رفع السرية عنها بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وكان الرئيس الأمريكي أصدر أمرا تنفيذيا برفع السرية عن بعض الوثائق الحساسة المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ونشرها في غضون ستة أشهر.

وقال بايدن "وقعتُ أمرا تنفيذيا يتضمن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن 11 سبتمبر/أيلول". وأضاف أن رفع السرية يجب أن يدخل حيز التنفيذ في "الأشهر الستة المقبلة".

وتابع بايدن "يجب ألا ننسى أبدا الألم المستمر لعائلات وأحباء 2977 شخصا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا".

وفي الأمر التنفيذي الذي أطلق عملية رفع السرية عن الوثائق، أشار بايدن إلى أن "الأحداث وقعت قبل عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأسوية لا تزال تتردد في التاريخ الأمريكي".

وأضاف "لذلك، من الأهمية ضمان أن تُعزز حكومة الولايات المتحدة الشفافية إلى أقصى حد ".

وكانت الحكومة الأمريكية تفرض علي هذه الوثائق غطاء السرية في السابق.

يأتي هذا بعدما هدد مئات من أفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بعدم مشاركة بايدن في مناسبات إحياء ذكرى الضحايا ما لم ينزع السرية عن وثائق حكومية.