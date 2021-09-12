هجوم بـ "طائرات مسيرة مسلحة" على مطار أربيل في العراق

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 07:28
عربي ودولي
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استهدف هجوم بـ"طائرات مسيرة مسلحة" مساء السبت مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الولايات المتحدة في هذه المدينة الواقعة في شمال العراق، حسبما أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، من دون أن ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا.
وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في الإقليم في بيان إن "الهجوم على مطار أربيل الدولي نفّذ بطائرات مسيرة مسلحة". و"لم تلحق أي أضرار" بالمطار حيث توجد قاعدة جوية تؤوي قوات التحالف الدولي ضد الإرهابيين، وفق ما قال مدير المطار أحمد هوشيار.
المصدر: وكالات