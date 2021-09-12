سياسي بتركيا يهاجم حزب أردوغان.. ويكشف عن جرائمه

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

هاجم عضو حزب الحركة القومية، رئيس بلدية أغين، التابعة لمدينة ألازيغ التركية، علي أوسلو، حزب العدالة والتنمية، واتهمه بسلب فرص التوظيف في بلديته، لمنحها إلى مؤيديه.



وقال أوسلو، إن بلديته وبلدية سيفريس التابعتين لحزب الحركة القومية، لم تمنحا أي حصص توظيف للمواطنين التابعين لهما، في حين منحت بلدية كيبان التابعة لحزب العدالة والتنمية 15 حصة توظيف، وفق موقع «هالك تي في».

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية "الاخواني" دائمًا ما يتجاهل بلدياتهم، ويسلب حقوقهم الاجتماعية لصالحهم، فالأمر لم يقتصر على التوظيف بل يمتد أيضًا للتعليم»، مؤكدًا أن السلطات ضيعت حقه وحق أبناء بلديته.