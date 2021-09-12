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رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يهاجم أردوغان مجدداً

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محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

رد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضده في محافظة كهرمان مرعش، قائلًا: لا ينبغي أن نأخذه على محمل الجد، هؤلاء الناس لديهم فهم عقيم لإدارة البلاد.

 

جاء هذا في كلمة له أثناء حضوره حفل الافتتاح الجماعي لبلدية كوناك في مدينة إزمير التركي، بحسب موقع «جمهوريت» التركي.

 

يذكر أن المعارضة التركية تواصل الهجوم على أردوغان ونظامه بسبب السياسات الخاطئة التي  أدت إلي تدهور الأوضاع بتركيا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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