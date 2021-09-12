نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يفضح أردوغان ونظامه

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

نشر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، علي أوزتونش، صورتين يظهر فيهما الفرق بين ما يحاول الإعلام التركي الموالي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترويجه، وهو «إظهار الدعم الشعبي المزيف»، وبين الصورة الحقيقية.



ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «تي 24»، فقد لاحظ الجميع، وجود حشود كبيرة بمدينة كهرمان مرعش لاستقبال الرئيس التركي، في حين أن الصور المتداولة تكذب الأولى، إذ أنه لم يكن هناك حشود، بل تم التلاعب بزاوية الكاميرا.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري: هذه هي الصور الحقيقية لتجمع كهرمان مرعش لاستقبال أردوغان. لا تنخدع بحقيقة أن أجهزة التلفزيون تحاول إظهار الجمهور من خلال التلاعب بالكاميرا. هذه هي الحقيقة.