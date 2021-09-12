محمد الفلاح - لن نغزو كل بلد فيه القاعدة.. بايدن يدافع عن الانسحاب من أفغانستان

الأحد 12 سبتمبر 2021

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، عن قراره بسحب قوات بلاده من أفغانستان، قائلا: "لا يمكننا غزو كل بلد فيه تنظيم القاعدة".



جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية، على هامش المراسم التي أقيمت في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، في شانكسفيل في بنسلفانيا، حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها عناصر من تنظيم القاعدة قبل 20 عاما.

وتابع: "هل يمكن أن تعود القاعدة؟ نعم، لكنّني سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن أخرى".

وأضاف بايدن: "ما هي الاستراتيجية؟ يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين!".

وكرر بايدن، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في 31 أغسطس/آب، أن "محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ".

ويعتبر بايدن أن الأمريكيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة، وتحييد التنظيم الإرهابي في قاعدته الأفغانية.

وبدأ التدخل الأمريكي في أفغانستان بعد هجمات 11 من سبتمبر/أيلول، وأدى في النهاية إلى إدخال الولايات المتحدة في أطول حرب في تاريخها.

وانتقد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بشدة خليفته الديمقراطي، خارقا بذلك جوّ الوحدة الوطنية الذي ساد فعاليات الذكرى العشرين للهجمات.

واستنكر ترامب "عدم كفاءة" بايدن، منددا بالانسحاب "الرهيب" من أفغانستان.

ويمر بايدن بمرحلة سياسية صعبة منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابول في 15 أغسطس/آب والإجلاء السريع لأكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان في عملية عسكرية نظمها الجيش الأمريكي.

لكنّ الرئيس الديمقراطي المخضرم البالغ 77 عاما قال إنه لا يشعر بالقلق من تراجع شعبيته.