شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا الصين : 46 إصابة جديدة ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل البر الرئيسي الصيني يوم الأحد عن 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 المنقولة محليا في مقاطعة فوجيان ، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي.

كما تم الإبلاغ عن 26 حالة مستوردة جديدة ، بما في ذلك 11 في يوننان ، وست في قوانغدونغ ، وثلاث في شنغهاي ، وحالتان في منغوليا الداخلية ، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينغ وفوجيان وخنان.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات جديدة تتعلق بكوفيد -19 يوم السبت.