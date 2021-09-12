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كورونا الصين : 46 إصابة جديدة ولا وفيات

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : 46 إصابة جديدة ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل البر الرئيسي الصيني يوم الأحد عن 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 المنقولة محليا في مقاطعة فوجيان ، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي.

كما تم الإبلاغ عن 26 حالة مستوردة جديدة ، بما في ذلك 11 في يوننان ، وست في قوانغدونغ ، وثلاث في شنغهاي ، وحالتان في منغوليا الداخلية ، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينغ وفوجيان وخنان.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات جديدة تتعلق بكوفيد -19 يوم السبت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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