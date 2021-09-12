روسيا تتهم أمريكا بالتدخل في انتخاباتها المرتقبة بـ"التصويت الذكي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تتهم أمريكا بالتدخل في انتخاباتها المرتقبة بـالتصويت الذكي

الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365

وجهت روسيا اتهامات إلى الولايات المتحدة بالتدخل في انتخاباتها البرلمانية، المقررة أن تجرى في غضون ما يقل قليلا عن أسبوع.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لإذاعة "راديو روسيا" الحكومية، إن تطبيق "التصويت الذكي" للمنشق المسجون والناقد للكرملين أليكسي نافالني "مرتبط بطريقة أو بأخرى بالبنتاجون".

ويستخدم مؤيدو نافالني التطبيق لدعوة الروس إلى التصويت ضد حزب روسيا المتحدة الحاكم في الانتخابات التي تجري في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول، وتم حظر الصفحة الرئيسية المرتبطة به في روسيا لعدة أيام.

وأشارت زاخاروفا إلى محادثة بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف والسفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، الجمعة .

وذكر البيان أنه تم إبلاغ سوليفان بأن الجانب الروسي لديه "أدلة دامغة" على انتهاكات القانون من جانب شركات الإنترنت العملاقة الأمريكية فيما يتعلق بانتخابات مجلس الدوما القادمة.

ولم يصدر رد فعل من الجانب الأمريكي على هذه الادعاءات.

و"التصويت الذكي"، بحسب قناة "آر تي"، عبارة عن أسلوب وضعه أنصار نافالني "بغرض إضعاف الفرص الانتخابية لحزب روسيا الموحدة الحاكم، وذلك عبر حث الناخبين على التصويت لصالح أوفر مرشحين حظا عن أي حزب غير الحزب الحاكم".