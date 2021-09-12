شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استكمال شراء 12 مجموعة متنقلة بإجمالى 180 عيادة بـ600 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 21/22 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استهداف استكمال شراء 12 مجموعة متنقلة بإجمالى 180 عيادة متنقلة بتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى إطار مشروع تدعيم العيادات الطبية المتنقلة، المدرج ضمن المشروعات الهامة المستهدفة فى خطة قطاع الصحة خلال العام المالى الجارى 2021/2022.

وتشير خطة التنمية إلى أن عدد القوافل العلاجية المنقذة يبلغ نحو 665 قافلة فى 27 محافظة، ويبلغ إجمالى العيادات المتنقلة 181 عيادة فى 14 محافظة، مع شراء (4) مجموعات متنقلة (تشمل كل مجموعة 15 عيادة متنقلة) بإجمالى 60 عيادة وبتكلفة 222 مليون جنيه فى خطة عام 2020/2021.

يشار إلى أن الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 250%، بحيث تم رصد حجم استثمارات لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205%، فى إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة المقدمة للمواطنين.

وتتضمن خِطَّة عَام 21/2022 العديد من الـمُبادرات، تتمثل فى توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتى تعدت نسبة تنفيذها اكثر من 70%، وكَذَلِك مُبادرة الـمشروع القَوْمِى لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِى مِن مُشتقات البلازما، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، وَتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز، ومُستهدف تَنْفِيذ الـمَرَاكِز الـمُتبقيّة وَعَدَدَهَا (14) فِى خِطَّة عَام 21/2022، بِالْإضافة إلى مَرْكَز إسْتْرَاتِيجِى مَرْكَزِى، وَذَلِك بِهَدَف الْوُصُولِ فِى الـمرحلة الْأَخِيرَة إلى التَّصْنِيع الدَوَائى لِوَاحِدَةٍ مِنْ أَعْلَى مُستوَيَات التكنولوجيا الطبيّة الدوائيّة.