تراجع حالات كورونا في كوريا الجنوبية لما دون 1800

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

انخفضت أعداد الحالات اليومية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 1800 حالة اليوم الأحد فيما تحاول السلطات الصحية الحد من الإصابات بالفيروس قبل عطلة مهمة، وسط استمرار العدوى في الانتشار في منطقة سول الكبرى.

وسجلت البلاد 1755 حالة إصابة بكوفيد- 19، بما في ذلك 1725 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 272 ألفا و 982 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وانخفضت أحدث حصيلة يومية للحالات بعد تسجيل أكثر من 1800 حالة خلال اليومين الماضيين.

وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2359.​