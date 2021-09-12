وزير البترول: تكليفات رئاسية بتوصيل الغاز إلى لبنان في أسرع وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إنه: "تم الاتفاق على دعم الأشقاء في دولة لبنان، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوصيل الغاز للأراضي اللبنانية، في أسرع وقت ممكن".

وأضاف الملا - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون إى" مساء السبت - : "أننا بحاجة إلى مراجعة الصلاحية الخاصة بخط الغاز باعتباره متوقفا منذ فترة طويلة، حتى يتم بدء ضخ الغاز، مبينا أنه تم استئناف ضخ الغاز للأراضي الأردنية في عام 2018 ولا يوجد به مشاكل؛ أما لبنان فسيتم مراجعته من الأشقاء في لبنان وإرسال لجان لفحص الخطوط والمحطات".

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تتم تلك الخطوات خلال 3 أسابيع، بالتوازي مع مراجعة العقود، لأنها قد تحتاج إلى ملحق أو تعديل، بسبب اختلاف الأوضاع والظروف، مضيفا "أنه عقب 3 أسابيع سيتم الوقوف على جاهزية الخط والعقود، والتي ستتم في أسرع وقت ممكن، لأن لبنان يحتاجون الغاز لتشغيل محطة كهرباء طرابلس، وبعد أن تتم عملية الفحص وإصلاح الخطوط قد يتم ضخ الغاز بعدها بأيام فقط".

وفيما يتعلق بإعفاء هذا الخط من العقوبات بسبب منع تصدير شيء عبر سوريا، قال الملا: "إن هذا جزء من الإجراءات التي تتم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وحصلنا على موافقات مبدئية من الولايات المتحدة بشأن إعفاء هذا الخط من العقوبات، وكل الأطراف تسعى لتكون الإجراءات مستوفاة لكي يتم بطريقة رسمية وكتابية".

وتابع: "ما نضخه حاليا من 35 إلى 70 مليون قدم مكعب يوميا للأردن، وما هو مطلوب للبنان 60 مليون قدم مكعب يوميا وفقا لما تم خلال الاجتماعات التي جرت في هذا الشأن، ونحن لدينا جاهزية دائما لأي طلب إضافي، خاصة وأن الأشقاء في الأردن في بعض الأحيان يطلبون زيادة في الكميات، كما أننا لدينا اتفاقيات معهم تصل الى 125 مليون قدم مكعب يوميا، ولدينا محطتين للإسالة على البحر المتوسط وبدأنا العمل فيهما منذ فبراير الماضي".

وحول كيفية التعامل مع لبنان وطرق السداد، قال الملا: "إن البنك الدولي تدخل وعرض دعم لبنان في هذا الأمر، وأن يكون قائم بدور الضامن فيما يتعلق بتسديد قيمة الغاز الذي سيتم تصديره، كما أن هناك حرصا من كل الأطراف على إنجاح هذه المأمورية وتصدير الغاز قبل دخول فصل الشتاء"، لافتا إلى أن الجزء الخاص بالخط في شمال لبنان، وهي مسافة نحو 30 كيلو مترا، تحتاج إلى فحص، ونحن عرضنا عليهم أن يتم فحصها من قبل لجان مصرية والبنك الدولي سيدعم لبنان في هذه الجزئية أيضا.

وطمأن المواطن المصري بخصوص الغاز، قائلا: "لدينا إحصائيات بشأن الاستهلاك في مصر، وتصدير الغاز لن يؤثر على الاستهلاك بكل تأكيد، لأنه يتم تصدير ما يفيض عن الحاجة، ومنذ عدة سنوات ونحن نسعى بأن نكون مركز إقليمي للطاقة".