تصدى لسطو مسلح.. مباحث قنا تكثف جهودها لضبط قاتلي شهيد الشهامة

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي

تكثف المباحث الجنائية بقنا جهودها، للقبض على المتهمين بمقتل شاب بطلق ناري، بكلاحين قفط، جنوب محافظة قنا، فجر اليوم السبت، في سطو مسلح على منطقته خلف العمارات السكنية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا، بإصابة السمان عبداللطيف مهدي 34 عاما، بطلق ناري، بقرية الكلاحين بقفط، توفي على إثره.

بالفحص تبين أن الشباب تصدى للصوص فقاموا بإطلاق أعيرة نارية اتجاهه فأصيب بإصابات بالغة، تحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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