عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسرائيل تقصف مجددا مواقع لحماس في قطاع غزة

الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365

شنت طائرات إسرائيلية، الأحد، عدة غارات على أهداف في شمال ووسط غزة، في أعقاب إطلاق صواريخ من القطاع على جنوب إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي منطقة المجلس الإقليمي شاعر هنيغف".

وأضاف: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تم تحديد عملية إطلاق واحدة من غزة باتجاه إسرائيل وأن القبة الحديدية اعترضتها".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات باستثناء شخص أصيب بجروح طفيفة جراء سقوطه أثناء الركض إلى الملجأ.

وأدلى رئيس بلدية سديروت، ألون دفيدي، بتصريح بخصوص الحادث، قائلا: "يجب على إسرائيل ألا تسمح بإيذاء سكان سديروت والمجتمعات الحدودية".

وجاء التطور مع تصاعد الفعاليات الاحتجاجية الفلسطينية المتضامنة مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونظم الفلسطينيون، السبت، وقفات تضامنية مع الأسرى في مدن رام الله، بيت لحم، الخليل، نابلس والبيرة، إضافة إلى مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و15 بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع الأمن الإسرائيلي على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل، واعتقل 4 شبان.