محمد الفلاح - الرئيس التونسي يلمح لتعديل الدستور وتشكيل حكومة بأقرب وقت

الأحد 12 سبتمبر 2021

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، العمل في إطار الشرعية واحترام القانون والدستور.



وأضاف سعيّد، في تصريحات صحفية خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة، وسط تونس العاصمة، أن "هناك من يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها"، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.

وشدد على السعي لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، قائلا: "سنختار بدقة وزراء الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الشعب".

وألمح الرئيس التونسي إلى إمكانية تعديل الدستور قائلا: "أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على نصوصه.. الدساتير ليست أبدية".

وقال سعيّد: "لسنا من دعاة الفوضى، ومن حق الشعب التعبير عن إرادته بكل حرية".

وقبل أكثر من شهر، أصدر سعيد قرارات قوية لمواجهة الاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية بتونس، إذ جمّد عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، وأقال حكومة هشام المشيشي، وسط تأييد شعبي واسع.