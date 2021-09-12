شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 712 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي،أمس السبت، 712 حالة وفاة، و14 ألفا و314 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس ، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 586 ألفا و558 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليونا و989 ألفا و164 إصابة.