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 البرازيل تسجل 712 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - سجل المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي،أمس السبت، 712 حالة وفاة، و14 ألفا و314 إصابة بفيروس المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس ، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 586 ألفا و558 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليونا و989 ألفا و164 إصابة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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