شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات «القيادة» لرئيس وزراء ألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، ولحكومة وشعب ألبانيا الشقيق، فيما حمله رئيس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، سمو وزير الخارجية أمس، بحضور وزيرة خارجية جمهورية ألبانيا أولتا جاتشكا، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة تيرانا، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

واستعرضت جلسة المباحثات جهود المملكة الدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي «السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر»، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كان سمو وزير الخارجية قد وصل، أمس الأول، إلى جمهورية ألبانيا الشقيقة في زيارة رسمية له، وكان في استقباله لدى وصوله مطار تيرانا الدولي، وزيرة خارجية جمهورية ألبانيا أولتا جاتشكا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي، وعدد من منسوبي السفارة.