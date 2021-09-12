شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية لإجراء انتخابات نزيهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا «يان كوبيش» الأطراف الليبية الفاعلة إلى نبذ الخلافات لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة، مؤكدا أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستواصل دعم جهود تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أمس السبت، أوضح «كوبيش» في كلمته أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو مساء الجمعة أن إجراء الانتخابات في ليبيا حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، الذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع، مضيفا إن المراقبة الدولية والمحلية للعملية الانتخابية تعد أمرا بالغ الأهمية، من أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول نتائجها.

وحث «كوبيش» جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على إرسال فرق مراقبة، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، لا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت، مشيدا بما حققته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تقدم حتى الآن بشأن التحضير لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة.

وبخصوص المصالحة الوطنية، وصف «كوبيش» الإفراج عن عدد من السجناء بالتطور الإيجابي الذي سيسهم في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

من جهته، طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني الأمم المتحدة بالإسراع في إرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات إلى ليبيا للوقوف على الاستعدادات الفنية والأمنية وتحديد الدعم اللازم لمؤسسات الدولة لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة.

وطالب السني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا التي نقلتها وكالة الأنباء الليبية، أمس، الدول الأعضاء بدعم مبادرة حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار ودعم المصالحة الوطنية بليبيا. مضيفا إن المبادرات الوطنية لحل الأزمة في ليبيا تشكل الأساس الذي يمكن من خلاله العمل على تحقيق الاستقرار.

على صعيد متصل، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن جلسة مجلس النواب غدا الإثنين بمقر المجلس بمدينة طبرق مخصصة لمناقشة ردود الحكومة حول تساؤلات بشأن الميزانية العامة للدولة وملف وزير الدفاع وإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتضمن الاستجواب أسئلة مفصلة عن نشاط رئيس الحكومة ومختلف قراراته التي أصدرها.