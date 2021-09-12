شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: الانتخابات البرلمانية الحل الوحيد لمشكلات العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، أن الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستُجرى في أكتوبر المقبل، هي الحل الوحيد لمشكلات العراق.

وقال الكاظمي خلال جلسة استثنائية للحكومة العراقية: «ستجري بعد 29 يوما بالضبط، الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثل الحل الوحيد لمشكلات العراق»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: «أنجزنا بحمد الله وإصرار كل متطلبات العملية الانتخابية، ولا سيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية كما وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب».

وأوضح الكاظمي أن «هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات، وقد حضرت اليوم في اللجنة الأمنية وعملنا أول محاكاة لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة عبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات الشرطية في المحافظات».

وجدد الكاظمي الدعوة إلى «منع استخدام موارد الدولة منعا تاما، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد»، وطالب جميع المرشحين والجهات السياسية بالالتزام الكامل بالتنافس الصحي.

وحث رئيس الوزراء مواطني بلاده على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة، وقال: «أطفالنا يستحقون مستقبلا أفضل وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم، وبإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع، نضمن محاربة جادة للفساد والوقوف بوجه المفسدين».

وقال الكاظمي: «سننجح في إنجاز هذه الانتخابات وتعزيز ثقة الشعب بالمشوار السياسي الذي لا يمكن أن يستمر دون ذلك».

من جهته الرئيس العراقي، برهم صالح: «إننا نريد من الانتخابات البرلمانية المقبلة أن تكون بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية تعمل على تحقيق الإصلاح لتجاوز المشاكل في العملية السياسية ومحاربة الفساد».

وأضاف: إن «الانتخابات المقبلة تستطيع تحقيق الإصلاح ولا يمكن إجراء الانتخابات بدون تهيئة بيئة تمكن للناخبين حريتهم من خلال أجواء انتخابية آمنة لأن منظومة الحكم بحاجة إلى إصلاح بنيوي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صناديق الاقتراع».