شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكي يشكر طالبان بعد مغادرة 250 أجنبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب المسؤول الأمريكي الرفيع عن الشكر لدولة قطر لتسهيلها هذه الرحلات ورحب بالتعاون مع مسلحي طالبان فيما وصفه بأنه «مسعى مهم».
وأوضح المبعوث الأمريكي أن واشنطن ستواصل العمل مع الحكومة القطرية، وطالبان، وآخرين، لضمان سلامة خروج مواطنيها والأجانب الآخرين، وأيضا المواطنين الأفغان الذين يسعون إلى الرحيل عن بلادهم بعد تولي طالبان مقاليد الأمور هناك. وتم إجلاء حوالي 120 ألف شخص من أفغانستان، تلك البلاد التي مزقتها الحروب، على متن طائرات عسكرية قبل خروج الجزء الأخير من القوات الأمريكية من البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تبحث الدول الغربية عن سبل لإجلاء المزيد من المواطنين، والأفغان الآخرين الذين يواجهون خطرا.
وغادرت كابول الخميس أول طائرة ركاب دولية وعلى متنها أشخاص تم إجلاؤهم منذ انتهاء عمليات الإجلاء العسكرية من العاصمة الأفغانية.