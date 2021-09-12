شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الاستراتيجية الوطنية تهدف للنهوض بحقوق الإنسان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق التى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف نقيب الإعلاميين فى بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية هى جزء من حقوق الإنسان فى توفير المأكل والمسكن والرعاية الصحية، والحق فى العمل والتعليم وبجانب ذلك الحق فى المعاملة الحسنة وحفظ الكرامة الإنسانية دون عنصرية وتمييز بين الأفراد.

ونوه طارق سعدة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى البلاد، وتهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان فى مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلى المحرز فى مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدى لأوجه النقص القائمة فى المشهد العام فى مصر.

وذكر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن تكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، هو جزء أصيل من حقوق الإنسان الذى يبدأ من المواطن والمجتمع، مؤكدا أن حقوق الإنسان فى مصر فى عهد الرئيس السيسى، ليست مجرد وسيلة قانونية، نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية فحسب، وإنما هى أيضًا معيار حقيقى لمدى تقدم وتطور المجتمع المصرى ورفاهيته، فى مختلف مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، ويتجلى فكر الرئيس السيسى فى تحقيق العدل والمساواة بين الناس دون تمييز، ودفع الضرر عنهم، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية.