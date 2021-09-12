شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالبرلمان: تطور كبير حدث على الساحة الاجتماعية خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع عرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تشمل 4 محاور رئيسية تمس بشكل مباشر أو غير مباشر، جميع الحقوق الخاصة بالمواطن المصرى، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وكل ممارسات الحياة، مضيفا أن تلك الاستراتيجية تعبر عقد بين السلطة التنفيذية والمواطن المصرى.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هناك تطورا كبيرا حدث على الساحة الاجتماعية خلال السبع سنوات ماضية وان مع اكتمال الصورة بجنابتها اليوم هناك مع الانطلاقة الجديدة للجمهورية الجديدة هناك رؤية جديدة لترسيخ قواعد الممارسة السياسية جنبا إلى جنب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.