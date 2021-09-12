بالأسماء.. مصرع 9 أشخاص في حادث سير في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

لقيّ 9 أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم بين سيارة وخلاطة مواد بناء، مساء السبت، بالقرب من محور سمالوط بزمام قرية السرارية، في شمال محافظة المنيا، وجرى إيداع جثث الضحايا بمستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

وقالت مصادر طبية إن المتوفيين هم: حازم هشام 30 عاما، ابنته مكة 4 سنوات، فايز محمود 35 عاما، علاء محمود 40 عاما، حشمت محمد 75 عاما، جمال محمد 10 سنوات، طه محمد 23 عاما، وفائي حشمت 52 عاما، ورجبية عبد المطلب 41 عاما.

وأفادت مصادر أمنية أن الحادث وقع نتيجة إصطدام خلاطة مواد بناء تحمل رقم 3971 بسيارة بيجو رقم 8273، وتم إيداع جثث الضحايا، وجميعهم من قرية السريرية بمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث.

وشهد نفس المركز "سمالوط"، الجمعة الماضية، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص "أجرة"، على الطريق الدائري، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين.​